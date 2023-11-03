В Москве операторам каршеринга продлили скидку на парковочные разрешения

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, в среднем за сутки на арендованных машинах в городе совершается более 140 тыс. поездок

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Москвы вновь предоставило операторам каршеринга скидку на продление парковочных разрешений. Парковка для пользователей каршеринга останется бесплатной, а компании смогут обновлять автопарк, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Компании каршеринга получают льготы на размещение авто на платных парковочных местах в Москве с 2015 года. По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в этом году скидка 50% на продление парковочных разрешений для операторов каршеринга сохранится. Благодаря поддержке города операторы смогут обновлять автопарк и сохранять доступность услуги для пользователей", - говорится в сообщении.

Как добавил заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводит департамент транспорта, каршеринг является очень востребованным городским сервисом в Москве, им активно пользуются больше 1 млн человек. Один автомобиль арендуют в среднем пять-шесть человек в сутки, поэтому каждый день в город выезжает меньше личных машин, снижается нагрузка на дороги и парковки, уменьшается уровень загрязнения воздуха. "В среднем за сутки на арендованных машинах совершается более 140 тыс. поездок", - уточнил он.