В МАГАТЭ заявили, что взрывы возле ЗАЭС говорят об угрозе ее безопасности

Как сообщили в агентстве, в последние месяцы взрывы в непосредственной близости от станции происходят почти ежедневно

ВЕНА, 3 ноября. /ТАСС/. Фиксируемые наблюдателями миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) взрывы практически на ежедневной основе в последние месяцы в непосредственной близости от Запорожской АЭС свидетельствуют о сохраняющейся угрозе ядерной безопасности станции. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

"Практически каждый день в последние недели и месяцы эксперты МАГАТЭ продолжают слышать взрывы на некотором расстоянии от крупнейшей в Европе атомной электростанции, что свидетельствует о постоянно сохраняющейся угрозе ядерной безопасности", - подчеркнули в организации.

За последние несколько месяцев Энергодар неоднократно подвергался атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием беспилотников. Накануне российские военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС, несмотря на атаку украинских БПЛА. В составе миссии - четыре инспектора, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности станции. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита на объект генерального директора агентства Рафаэля Гросси.

Запорожская АЭС включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине объект был взят под контроль российскими силами.