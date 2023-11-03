Павильон "Роснефти" откроется в субботу на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия"

Он построен по авторскому дизайну и разделен на тематические зоны, сообщили в компании

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" в субботу откроет свой павильон на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, говорится в сообщении компании. В церемонии открытия экспозиции примут участие представители "Роснефти" и Министерства энергетики Российской Федерации.

Экспозицию "Роснефти" можно будет увидеть в павильоне, построенном компанией по авторскому дизайн-проекту. Выставочное пространство разделено на тематические зоны. Посетители узнают о становлении нефтяной отрасли страны и самой "Роснефти", смогут посмотреть уникальные фильмы и фотографии, познакомиться с инновационными разработками компании, посетить мастер-классы и лекции, принять участие в культурно-развлекательных мероприятиях.

На протяжении работы выставки "Россия" в павильоне запланировано проведение тематических дней, посвященных регионам, в которых ведет свою деятельность компания, а также социальным, спортивным, экологическим и культурным проектам "Роснефти". Будут организованы встречи, автограф-сессии прославленных российских спортсменов и увлекательные мастер-классы для детей и взрослых.

Информация об основных событиях и датах их проведения будет публиковаться на официальном сайте и страницах ПАО "НК "Роснефть" в социальных сетях.

Павильон "Роснефти" будет открыт для посещения все время проведения международной выставки-форума "Россия". Расписание работы павильона компании соответствует графику выставки-форума.

Международная выставка-форум "Россия" откроется в субботу на ВДНХ в Москве и будет проходить до 12 апреля 2024 года. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.