Греческая госкомпания ведет переговоры с "Газпромом" о поставках газа в 2024 году

По некоторым данным, доля российского газа, поступающего в Грецию, сейчас составляет 60% от общего объема импорта

АФИНЫ, 4 ноября. /ТАСС/. Греческая газовая компания DEPA Emporias с государственным участием ведет переговоры с "Газпромом" о ценах и условиях поставок российского природного газа в 2024 году. Об этом сообщил министр окружающей среды и энергетики Теодорос Скилакакис.

Министр подтвердил, что представители двух компаний ведут переговоры по вопросам цен и пункта "бери или плати", который означает выплату штрафа за объемы, которые, несмотря на обязательства, греческая компания не стала получать. В заявлении министра прозвучала обеспокоенность по поводу отпускных цен на российский природный газ, но главным образом в отношении доли рынка, занимаемой этим топливом на греческом рынке, отмечает финансово-экономический портал ot.gr. "Европе удалось ограничить объемы получаемого российского газа с 40% до 9%, однако в Греции дело обстоит иначе", - сказал министр, которого цитирует портал.

При этом Скилакакис не раскрыл информацию о доле, которую занимает газ "Газпрома" на греческом рынке. По данным ot.gr, за девять месяцев доля российского газа, поступающего по трубопроводу "Турецкий поток" (пункт входа в местечке Сидирокастро), а также по морю (грузы СПГ), составляла 40% от общего объема импорта. По некоторым неподтвержденным данным, эта доля, возможно, уже увеличилась до 60%, говорится в публикации.

На вопрос о том, какое влияние оказывает введенный Болгарией налог на стоимость импортируемого в Грецию российского газа, Скилакакис сказал, что на контракт DEPA Emporias с "Газпромом" этот налог не влияет. Однако министр подчеркнул, что "поставки российского газа - сложный вопрос, и переговоры греческой компании с "Газпромом" продолжаются".

Глава Минэнерго дал понять, что российская компания не соблюдает условия контракта по ценам продажи газа компании DEPA Emporias. Как отмечает издание, что "Газпром" не может продавать природный газ другой компании на греческом рынке по более низким ценам по сравнению с контрактом, заключенным с DEPA Emporias. Скилакакиса также спросили, предусматривают ли планы правительства Греции и DEPA Emporias возможность прекращения поставок российского газа. Министр отказался ответить на этот вопрос и заявил: "Я не могу заявлять публично, когда идут переговоры".