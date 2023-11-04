4 ноября, 00:14

Названы самые популярные авианаправления на ноябрьские праздники

Сочи. Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Сочи
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Согласно исследованию сервиса Tutu, больше всего путешествий запланировали в Москву, Санкт-Петербург и Сочи

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи стали наиболее популярными направлениями для путешествий на ноябрьские праздники (с 4 по 6 ноября), говорится в исследовании сервиса путешествий Tutu (копия есть у ТАСС).

Так, среди всех перелетов в эти даты внутри России около 18,5% бронирований приходится на полеты в Москву, 8,6% - на Петербург, 8,2% - на Сочи, по 4% - на Калининград и Минеральные Воды.

Что касается перелетов из Москвы, то в топ-5 популярных направлений вошли Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Минводы и Казань. Из Петербурга россияне в основном планируют лететь в Москву, Сочи, Калининград, Мурманск и Минводы.

Что касается путешествий на поезде, то основная масса бронирований приходится на Москву, Санкт-Петербург и Краснодар. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургКраснодарский крайМосква
© Информационное агентство ТАСС
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