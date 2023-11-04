Постпред РФ при АСЕАН заявил о большом потенциале сотрудничества в энергетике

Евгений Загайнов также сообщил о готовности России нарастить поставки нефти и сжиженного природного газа в страны ассоциации

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) имеют большой потенциал сотрудничества в области энергетики. Об этом заявил постоянный представитель РФ при АСЕАН Евгений Загайнов по случаю открытия в Джакарте выставки "5 лет стратегического партнерства АСЕАН и России: достижения и перспективы".

"Есть большой потенциал для сотрудничества в энергетических проектах, учитывая растущий спрос на энергию в Юго-Восточной Азии", - привело его слова агентство Antara. Как отметил Загайнов, по некоторым оценкам, спрос на энергию в регионе к 2050 году вырастет на 50%.

По словам постпреда РФ, сотрудничество может включать различные проекты в таких областях, как производство нефти и природного газа, связанные с углем экологически чистые технологии, а также альтернативные источники энергии, что соответствует глобальному спросу на устойчивые решения в области энергетики.

Кроме того, как отмечает Antara, Загайнов заявил о готовности России нарастить поставки нефти и сжиженного природного газа в страны АСЕАН, что будет способствовать энергетической безопасности региона.

Россия и АСЕАН имели статус диалогового партнерства до 2018 года, когда на саммите в Сингапуре отношения были подняты до стратегического уровня. Как отмечалось в совместном заявлении министров иностранных дел России и АСЕАН по случаю пятой годовщины стратегического партнерства, принятом в июле 2023 года, отношения России и АСЕАН внесли значительный вклад в процесс интеграции и формирования сообщества АСЕАН по трем направлениям - в социокультурной сфере, политики и безопасности, а также экономики.