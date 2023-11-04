Время доставки товаров из Узбекистана в Москву на Wildberries сократится в три-пять раз

Проект запустили совместно с Почтой России, сообщил GR-менеджер компании в Узбекистане Сардор Кадыров

САМАРКАНД, 4 ноября. /ТАСС/. Время доставки товаров Wildberries из Узбекистана в Москву сократится в три-пять раз, сообщил ТАСС GR-менеджер Wildberries в Узбекистане Сардор Кадыров в ходе Веронского Евразийского экономического форума. Компания также планирует более чем втрое увеличить объем продаж узбекской продукции на маркетплейсе и довести его до $1 млрд.

"Сейчас мы вводим новый механизм отгрузки товара: по сути, товар будет ездить быстрее. Раньше было 10-15 дней, сейчас мы везем товар за 70 часов", - сказал он. По его словам, проект запущен совместно с Почтой России.

Кадыров отметил, что маркетплейс уже экспортирует продукции из Узбекистана на $300 млн и планирует довести эту цифру до $1 млрд. В основном речь идет о текстиле, но поставляются и другие виды продукции. "Мы гарантировали правительству, что будем экспортировать $1 млрд. Мы свое слово держим", - сказал он. Кадыров добавил, что для узбекских товаров на Wildberries планируется временная специальная плашка "Сделано в Узбекистане".

Представитель компании отметил, что для покупателей скорость доставки зачастую является даже более важным фактором выбора, чем цена. "В маркетплейсе главное - это скорость. Если товар едет пять дней, никто его не выбирает, мы не конкурентоспособны", - сказал он.

В ходе выступления на форуме представитель Wildberries продемонстрировал худи, которое в рамках пилотных поставок за 70 часов было доставлено из Ташкента в Москву и вернулось обратно. Кроме того, по словам Кадырова, если раньше юридические лица Узбекистана не могли попасть на маркетплейс и продажи шли через посредников, то сейчас они выходят на него напрямую. "Это означает, что товар будет дешевле и быстрее", - пояснил он.

Кадыров добавил также, что Wildberries планирует строительство крупнейшего логистического комплекса высокого класса в Ташкентской области с инвестициями в $137 млн до конца 2024 года.