Быковская бахчевая станция в 2023 году на 20% увеличила производство семян

Станция является единственным предприятием в России, специализирующемся на производстве элитных семян бахчевых культур

ВОЛГОГРАД, 4 ноября. /ТАСС/. Быковская бахчевая селекционная опытная станция в Волгоградской области, которая является единственным в России производителем элитных семян бахчевых культур, в 2023 году увеличила производство на 20% по сравнению с 2022 годом. Об этом ТАСС сообщила старший научный сотрудник станции Елена Варивода.

"В текущем году нами произведено более 5 тонн элитного семенного материала (семена арбуза, дыни, тыквы, прим. ТАСС), из них 3,5 тонны арбуза шести сортов селекции филиала. В 2020 году было произведено 3,5 тонны элитных семян, в 2022 году - около 4 тонн", - сказала она.

Быковская бахчевая селекционная опытная станция - филиал ФГБНУ "Федеральный научный центр овощеводства". Станция является единственным предприятием в России, специализирующемся на производстве элитных семян бахчевых культур. За последние годы здесь были выведены более 10 сортов арбузов, а также несколько сортов дыни, которые пользуются популярностью у российских и зарубежных фермеров. Новые сорта бахчевых адаптированы к непростым климатическим условиям.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, регион занимает третье место в РФ по производству бахчевой продукции, которая поставляется в регионы РФ и страны ближнего зарубежья. Ранее в областном комитете сельского хозяйства сообщали ТАСС, что посевная площадь бахчевых культур в Волгоградской области в 2023 году выросла на 13% по отношению к 2022 году - до 10,8 тыс. га.