Орешкин заявил об изменении и уходе на Восток центра силы мировой экономики

По словам помощника президента РФ, это события, которые естественным образом происходили последние 10 лет

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Центр силы мировой экономики меняется и уходит на Восток, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Центр силы мировой экономики меняется. Он уходит на Восток, и так же меняются экономические взаимоотношения России. Это не события последних лет и последнего года - это события, которые естественным образом происходили последние 10 лет", - сказал он.

"Если в 2000 году мы занимали 12-е место, то в прошлый год - 2022-й - Россия, по данным Всемирного банка, по паритету покупательной способности находится на пятом месте в мире. Если взглянуть на 15 крупнейших экономик, как это выглядело в 2000 году и как это выглядит сейчас, видно, что за последние 20 лет Россия очень серьезно поднялась в этом рейтинге крупнейших стран, обошла многие европейские страны", - отметил помощник президента.

Так, по его словам, выше России в рейтинге были Франция, Италия, Великобритания, Германия. Все эти страны остались сейчас позади, и Россия вышла уверенно на пятое место.

"Вы видите, как старые экономики Европы опускаются все ниже и ниже в рейтинге. США потеряли первое место, уступили первое место Китаю. Индия поднялась на третье место. Развивающиеся экономике Юго-Восточной Азии очень сильно прогрессирует и занимают все более высокие позиции", - отметил Орешкин.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.