4 ноября, 08:16,
обновлено 4 ноября, 08:35
Международная выставка-форум "Россия"

Силуанов прогнозирует рост российской экономики в 2023 году на 2,8%

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Россия полностью компенсировала сокращение темпов роста, которое произошло в 2022 году, заявил министр финансов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Рост российской экономики в 2023 году составит 2,8% после падения в 2022 году примерно на 2%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

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"В этом году мы будем иметь рост экономики почти под 3% - 2,8%. Мы полностью компенсировали то сокращение темпов роста, которое произошло в прошлом году, - на около 2% темпы роста сократились", - сказал он.

Министр отметил, что добиться подобных результатов было непросто, приходилось концентрировать ресурсы и на развитии ключевых отраслей, и на поддержке населения.

Силуанов также заявил, что вся работа правительства и финансового блока направлена на улучшение качества жизни населения.

Согласно прогнозу Банка России, темпы прироста ВВП РФ в базовом сценарии в этом году составят 2,2-2,7%. Согласно опубликованному Минэкономразвития прогнозу социально-экономического развития РФ, рост ВВП России в 2023 году ожидается на уровне 2,8%.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
Силуанов, Антон ГермановичРоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
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