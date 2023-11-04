На выставке "Россия" открылся павильон Минпромторга

Он начал работу с запуска красочной инсталляции "Сердце промышленности"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Павильон "Сделано НАМИ" Минпромторга РФ начал работу на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ с запуска красочной инсталляции "Сердце промышленности", передает корреспондент ТАСС.

"На экскурсии мы покажем гостям лучшее из того, что было сделано жителями нашей страны и для людей за последние годы. И, конечно, познакомим посетителей с теми личностями, благодаря которым стало возможным развитие и процветание наших заводов. Каждый пришедший сможет ощутить, как многогранна российская промышленность и сколько талантливых специалистов придумывают, создают и выпускают все, что нас окружает", - рассказал на церемонии заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.

Концепция павильона звучит как "Индустриальное путешествие", а сама экспозиция разделена на несколько зон: прошлое, настоящее и будущее российской промышленности. В самом начале экспозиции посетители встретят то самое "Сердце промышленности", к которому можно прикоснуться и ощутить его биение.

Далее посетители попадают в Коридор истории, где расположены образы великих ученых и промышленников. Интерактивный таймлайн покажет ключевые события и изобретения промышленности России, а о географии их распространения расскажет "Карта достижений".

При переходе в зону "настоящего" через иммерсивный кинотеатр зрители смогут узнать, как устроено современное производство, и даже заглянуть в цеха разных предприятий. Так, гости познакомятся с производством в химической лаборатории, судостроительной верфи, инжиниринговом центре, авиационном ангаре и других залах.

В заключительной зоне экспозиции посетители узнают о будущем российской промышленности и смогут "примерить на себя" актуальные для отрасли профессии.

Авиационная экспозиция

Также в павильоне "Сделано НАМИ" экспозицию представила Объединенная авиастроительная корпорация. Посетители могут погрузиться в атмосферу авиастроения, самостоятельно осуществив в интерактивном режиме сборку самолетов Ил-114-300 или МС-21-310, управляя стендом стыковки. Кроме того, гости узнают, как создаются и обслуживаются отечественные самолеты.

Авиастроительная тематика на выставке "Россия" также представлена на стендах регионов страны: Хабаровского края, Воронежской, Иркутской и Ростовской областей. А на стенде Ульяновской области расположен макет кабины модернизированного тяжелого самолета Ил-76МД-90А.

Павильон "Сделано НАМИ" открыт в течение всего периода работы выставки-форума "Россия" - с 4 ноября до 12 апреля.

О выставке-форуме "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.