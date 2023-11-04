4 ноября, 08:23,
обновлено 4 ноября, 08:38
Международная выставка-форум "Россия"

Набиуллина заявила, что российская банковская система абсолютно здорова

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Сергей Фадеичев/ ТАСС
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Глава ЦБ РФ назвала российскую банковскую систему кровеносной системой экономики

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российская банковская система в настоящее время абсолютно здорова, это кровеносная система экономики. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

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"Банковская система, не зря говорят, - это кровеносная система экономики. Она позволяет и сбережения трансформировать в кредиты, и в целом в инвестиции. Мы были вынуждены отозвать большое число лицензий, какие-то банки оздоровить. Это вызывало серьезное сопротивление. Но сейчас банковская система абсолютно здорова", - сказала она. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
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