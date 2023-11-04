Набиуллина рассказала, при каких условиях может появиться инфляционная спираль

Глава ЦБ отметила, что это происходит, когда "люди видят растущие цены и еще быстрее хотят купить какие-то продукты, сделать запасы"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, как может раскрутиться инфляционная спираль, если начинают расти цены.

"В этом году начала расти инфляция, и мы применили свой ключевой инструмент - ключевую ставку, для того, чтобы снизить инфляцию, для того, чтобы она вернулась к нашей цели в 4%. Если этого не делать, мы можем попасть в инфляционную спираль. Как это работает? Цены растут. Люди опасаются, что цены будут расти еще быстрее, и начинают быстрее делать покупки, не откладывать на завтра, опасаясь, что сбережения обесценятся. Производители, которые видят, что есть спрос, что люди готовы покупать продукты, конечно, перекладывают это в цены. Люди видят растущие цены и еще быстрее хотят купить какие-то продукты, сделать запасы. Так раскручивается инфляционная спираль, в некоторых странах это доходило до гиперинфляции", - отметила она, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

Ранее Банк России повысил свой прогноз по инфляции в стране на 2023 год до 7-7,5% против прежнего прогноза в 6-7%. Регулятор надеется, что в 2024 году показатель будет находиться в диапазоне 4-4,5% и вблизи 4% в дальнейшем.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.