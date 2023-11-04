Силуанов заявил о постепенном "сдувании" доминировавших раньше старых экономик

При этом на их место приходят экономики Китая, России и Индии, отметил глава Минфина РФ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Старые экономики, которые раньше доминировали, постепенно "сдуваются", а новые - такие, как Китай, Россия, Индия - приходят на их место. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Старые системы потихонечку себя изживают, новые силы приходят, новые экономики приходят - Китай, Россия, Индия. Восток активно развивается, а старые экономики, которые раньше доминировали, причем и в экономическом, и в политическом плане, постепенно сдуваются. Такая ситуация проходила не один раз в мировой истории, и всегда эти перемены происходят болезненно", - сказал он.

Министр указал, что старые силы, которые не хотят уходить, "цепляются за такие методы, как использование своих валют в качестве оружия, и за сдерживание других экономик". Санкциями западные страны вредят прежде всего сами себе, однако они терпят возникающие трудности ради сохранения сложившегося порядка.

По словам Силуанова, крепнущие экономически и политически страны, в числе которых и Россия, тоже хотят влиять на происходящие в мире процессы, без необходимости подчиняться решениям "золотого миллиарда". В качестве альтернативы сложившейся системе он назвал страны группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.