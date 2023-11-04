Абрамченко открыла на выставке-форуме "Россия" локацию "Ново-Простоквашино"

Она представляет собой прототип современной деревни

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в рамках экспозиции "Есть свое" на Международной выставке-форуме "Россия", которая проходит в Москве на территории ВДНХ, открыла локацию "Ново-Простоквашино", представляющую прототип современной деревни, передает корреспондент ТАСС.

"Есть свое" - совместная экспозиция Минсельхоза России, Росрыболовства, Россельхознадзора, Россельхозбанка, Объединенной зерновой компании и Росагролизинга, посвященная развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий страны, а также достижениям в сфере экспорта продовольствия. Экспозиция охватывает ряд знаковых локаций ВДНХ и через инсталляции, квесты, мастер-классы и дегустации показывает, какой путь прошел отечественный АПК за последние годы.

Так, на территории ВДНХ под открытым небом на площади 4 га появилась новая локация - "Ново-Простоквашино". Это прототип современной деревни со школой, поликлиникой, фермой, агрохолдингом, рыбалкой и даже парком культуры и отдыха.

В павильоне 51 представлены интерактивные экспозиции "Зерно" и "Экспорт". Выставочное пространство, наполненное мультимедийными инсталляциями, демонстрирует путь зерна от селекции до поставок на международный рынок. Экспозиция "Зерно" рассказывает о развитии российской селекционной науки и основных этапах производства: подготовке почвы и внесении минеральных удобрений, вегетации растений и уборке урожая. Посетители экспозиции "Экспорт" узнают о методах анализа качества продукции и видах продовольственных товаров, которые страна продает за рубеж.

В павильоне "Пчеловодство" организована экспозиция, посвященная развитию этой подотрасли сельского хозяйства. Для гостей также проводятся дегустации пчеловодческой продукции из разных регионов страны. В павильоне "Главвино" посетители смогут узнать все об виноградарстве и виноделии в России. О развитии отечественного коневодства посетителям расскажут сразу в двух павильонах Центра национальных конных традиций.

О выставке-форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.