Кабмин поручил ФАС разобраться в необоснованном росте цен на стройматериалы

Правительство попросило губернаторов на местах проконтролировать ситуацию, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ дало поручение Федеральной антимонопольной службе проверить необоснованный рост цен на строительные материалы. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в кулуарах международной выставки "Россия".

"Мы обсудили рост стоимости материалов. Нас это беспокоит. Мы видим, что цемент вырос в очередной раз, что арматура выросла, трубы выросли. Это влияет все на стоимость. <...> Мы ФАС дали поручение поработать там, где идет этот необоснованный, на наш взгляд, рост. И попросили губернаторов на местах проконтролировать", - сказал он.

Весной 2023 года Минстрой РФ уже обращался в ФАС из-за роста цен на металл. Глава министерства Ирек Файзуллин тогда сообщал, что ведомство не устраивает наблюдаемый рост цен на арматуру. В марте Минпромторг РФ подтвердил удорожание, однако к маю, по сообщению ФАС, рост стоимости остановился.