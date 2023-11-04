4 ноября, 09:14
Международная выставка-форум "Россия"

"Яндекс" на форуме "Россия" показал нейросети и беспилотники

IТ-компания также представила стенд с "Яндекс.Станциями", где девять "Станций Макс" играют "Бранденбургский концерт № 4" Иоганна Себастьяна Баха

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" на Международной выставке-форуме "Россия" показал посетителям свою генеративную нейросеть YandexGPT, перевод и озвучку видео с помощью нейросетей, а также автономный автомобиль и робота-курьера.

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Как передает корреспондент ТАСС с выставки, IТ-компания организовала стенд с работами нейросети "Шедеврум", которая генерирует изображения, а также кинозал с зоной отдыха для всех желающих.

На выставке также представили стенд с "Яндекс.Станциями", где девять "Станций Макс" играют "Бранденбургский концерт № 4" Иоганна Себастьяна Баха.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
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