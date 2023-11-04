Чернышенко открыл экспозицию Минэкономразвития "Почувствуй Россию" на выставке на ВДНХ

Вице-премьер напомнил, что в России реализуется нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", который способствует созданию и развитию туристической инфраструктуры

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в открытии выставочного пространства "Почувствуй Россию", организованного на международной выставке-форуме "Россия" Минэкономразвития России и АНО "Национальные приоритеты" на ВДНХ, передает корреспондент ТАСС. Вице-премьер поприветствовал гостей выставки.

"Спасибо родителям, которые пришли сюда с детьми. Организаторы молодцы, потому что здесь для детей созданы все условия, чтобы родителям можно было ходить по павильонам, а детям - в игровой форме познавать основы гостеприимства и туризма и просто отдыхать и развлекаться. <…> Мы на этой площадке будем проводить много мероприятий, где можно будет прикоснуться, почувствовать, попробовать, что такое наше знаменитое российское гостеприимство", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер напомнил, что в России реализуется национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", который способствует созданию и развитию туристической инфраструктуры, а также повышению доступности туристических продуктов. "В нем огромное количество мероприятий, которые позволяют сделать так, чтобы мы могли насладиться нашей чудесной природой, нашими достопримечательностями в гармонии с ней. Не навредить нашей природе, а, наоборот, помочь", - отметил он.

Об экспозиции

"Почувствуй Россию" - это мультимедийная и иммерсивная экспозиция, которая знакомит посетителей со всеми возможностями и многообразием путешествий по стране. Экспозиция представляет все регионы России, объединенные в девять макротерриторий: Большой Кавказ, Большая Волга, Дальний Восток, Балтика, Север, Сибирь, Золотое кольцо, Большой Урал, Юг России, рассказали в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты".

Каждая макротерритория представлена в отдельном пространстве и является фактически фотозоной с ключевыми артефактами - главными символами регионов, а также описаниями и видеороликами о возможностях для отдыха и туризма. В центре каждого пространства располагается узнаваемый туристический объект территории, информация о достижениях регионов, их главных достопримечательностях и маршрутах. Экспозиция задействует мультимедийные возможности - у всех макротерриторий свои запахи, звуки, тактильные поверхности, визуальные эффекты: регионы страны можно в буквальном смысле почувствовать, потрогать и послушать, отметили в организации.

Например, в зоне Большого Кавказа можно посидеть на горнолыжном подъемнике, поймать эхо и вдохнуть горную свежесть. В пространстве Большой Волги будет возможность встать за штурвал круизного лайнера, а на Дальнем Востоке посетители смогут послушать, как звучит кипящий гейзер, и прикоснуться к вулкану. Благодаря выставке посетители узнают множество интересных и необычных фактов о нашей стране - ее уникальных природных объектах, исторических памятниках, многовековых традициях, современном искусстве, народных ремеслах, промышленных гигантах и многом другом.

Экспозиция "Почувствуй Россию" располагается в павильоне D и будет открыта для посетителей все время работы выставки-форума "Россия": с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Посетители смогут принять участие в розыгрыше туров, квестах, мастер-классах, экскурсионных программах, воспользоваться аудиогидом, получить консультации по подбору туристических продуктов. Кроме того, для гостей предусмотрена насыщенная событийная и развлекательная программа с участием блогеров и медийных лиц. В течение всего периода работы выставки будут проходить дни макротерриторий, во время которых регионы представят свои развлекательные программы, дегустации и мастер-классы, связанные с промыслами, обычаями и традициями.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все российские регионы. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.