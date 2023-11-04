На выставке-форуме "Россия" открылся координационный центр правительства

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в павильоне в течение полугода пройдут совещания, круглые столы, хакатоны, лекции с участием вице-премьеров, министров, представителей регионов, экспертов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко открыл Координационный центр правительства РФ на выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ.

Вице-премьер осмотрел экспозицию центра, в рамках которой ознакомился с приветственными презентациями председателя правительства Михаила Мишустина и вице-премьеров, а затем открыл ее при помощи отечественного планшета, нажав кнопку, символизирующую начало работы.

В центре он встретился со студентами Российской академии народного хозяйства и государственной службы и Высшей школы экономики, которые приняли участие в викторине по теме работы правительства. "Это площадка, на которой по поручению председателя правительства [будут проводиться] встречи и совещания. У каждого вице-премьера запланированы здесь мероприятия. И у граждан нашей страны, которые будут посещать выставку, будет возможность посмотреть как работает правительство и понять причины устойчивости нашего государства", - сказал Чернышенко студентам.

Он сообщил, что в павильоне в течение полугода пройдут совещания, круглые столы, хакатоны, лекции с участием вице-премьеров, министров, представителей регионов, экспертов.

О павильоне

В павильоне Координационного центра правительства посетители выставки смогут познакомиться с работой кабмина. Всем желающим будет показан новый подход к работе государственных органов и ход реализации национальных проектов. Также посетителям будет доступна для посещения копия ситуационного центра правительства.

В завершении выставки представлена экспозиция о государственной службе. Для детей в павильоне предусмотрена детская зона, где их будут встречать аниматоры и цифровой персонаж "Алеша".

О центре

Координационный центр правительства создан 12 февраля 2021 года для обеспечения взаимодействия федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций в процессе разрешения штатных и нештатных ситуаций, поддержки реализации приоритетных задач и проектов, определенных президентом и правительством.

Деятельность координационного центра построена на современных цифровых технологиях - системе управления спецпроектами, системе управления рисками социально-экономического развития России, мультимодальной системе сбора обратной связи от граждан, системе анализа данных и других. Большие данные поступают в режиме реального времени, в том числе из государственных информационных систем различного уровня и других источников.

Стратегическое управление и общее руководство центром осуществляет председатель правительства Михаил Мишустин. Руководитель координационного центра - заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.