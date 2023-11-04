Абрамченко: вопрос о запрете вывоза яиц и мяса кур могут рассмотреть в середине ноября

Эта инициатива еще не рассматривалась на подкомиссии Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию, уточнила вице-премьер РФ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Вопрос о временном запрете на вывоз из России некоторых видов мяса кур и пищевого яйца птицы планируется рассмотреть на подкомиссии Минэкономразвития РФ по таможенно-тарифному регулированию в середине ноября текущего года. Об этом сообщила ТАСС вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в кулуарах международной выставки-форума "Россия".

"Минсельхоз выступил с такой инициативой. Данная инициатива еще не рассматривалась на подкомиссии Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию. Поэтому решения такого нет. В середине ноября планируется рассмотреть этот вопрос на подкомиссии", - сказала она.

По ее словам, важным приоритетом является стабильность внутреннего рынка. Причем как с точки зрения физического объема продовольствия, чтобы не было дефицита, так и с точки зрения экономической доступности, чтобы стоимость продовольствия внутри страны была доступной для населения, отметила вице-премьер. Поэтому, по ее словам, используется ряд мер регулирования, в том числе таможенно-тарифного.

Ранее Минсельхоз России предложил установить с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года временный запрет на вывоз из России отдельных видов мяса домашней птицы. Кроме того, на аналогичный период предлагается ввести запрет на экспорт яиц. Эти меры направлены на сдерживание роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущение ее дефицита, объясняли в министерстве.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.