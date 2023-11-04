Абрамченко исключила риски для России из-за ограничения импорта японской рыбы

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Японский рынок водных биоресурсов составлял для России меньше 0,1%, поэтому рисков из-за ограничения импорта японской рыбы нет. Об этом сообщила ТАСС вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в кулуарах международной выставки-форума "Россия".

"Японский рынок водных биоресурсов составлял для РФ меньше 0,1%, поэтому никаких рисков не видим", - сказала она.

"С точки зрения сохранения здоровья нашего населения лучше конечно придерживаться позиции санитарных врачей, ветеринарных врачей и отказаться от потребления рыбы из Японии", - добавила Абрамченко.

Россельхознадзор с 16 октября ввел временное ограничение в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии.

Сброс воды в океан АЭС "Фукусима-1"

Оператор АЭС компания Tokyo Electric Power 24 августа начала сброс в океан первой партии воды, которая, как заявляют в Токио, прошла очистку, дополнительно разбавлена морской водой и в целом очищена от радиоактивных веществ, но в незначительных объемах содержит тритий. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.

Россельхознадзор 26 сентября сообщил, что рассматривает возможность присоединения к ограничениям, введенным Китаем на поставки морепродуктов из Японии, с учетом возможных рисков радиационного загрязнения после начала сброса в океан воды с АЭС "Фукусима-1".

В начале октября энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) - оператор японской АЭС "Фукусима-1" - сообщила, что японские специалисты приступили к сбросу в океан второй партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1".