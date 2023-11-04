Сийярто заявил о желании ЕС больше сотрудничать с Казахстаном в сфере энергетики

Глава МИД Венгрии отметил, что в Евросоюзе Казахстан считают "основной опорой" в регионе

БУДАПЕШТ, 4 ноября. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) хотел бы плотнее сотрудничать с Казахстаном в сфере энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью казахстанскому телеканалу Silk Way.

"Мы бы хотели, чтобы сотрудничество между Евросоюзом и Казахстаном было более тесным, поскольку Евросоюз ищет возможности диверсификации для обеспечения надежных поставок энергоресурсов. Все мы видим, что Центральная Азия может быть надежным партнером и абсолютно надежным источником для проведения диверсификации", - сказал Сийярто.

Министр отметил, что в ЕС Казахстан считают "основной опорой" в регионе, поэтому сотрудничество с Астаной должно помочь "внести вклад в реализацию этой европейской цели". Говоря об отношениях Венгрии и Казахстана, Сийярто назвал 2023 год "самым продуктивным" в экономическом плане.

1 ноября в Казахстан с визитом прибыл премьер Венгрии Виктор Орбан. 2 ноября в Астане на встрече с премьером Казахстана Алиханом Смаиловым он заявил, что политические контакты Венгрии и Казахстана хорошо развиты, поэтому теперь им нужно уделить больше внимания углублению и расширению экономических связей.