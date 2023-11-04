Абрамченко: ущерб аграриям РФ от разрушения Каховской ГЭС составил около 150 млн рублей

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Прямой ущерб российским аграриям от разрушения Каховской ГЭС в текущем сельскохозяйственном году составил около 150 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в кулуарах международной выставки-форума "Россия".

"Аграрии пострадавшего региона предоставляли информацию о том, что прямой ущерб составляет на этот сельхозгод около 150 млн рублей", - сказала она.

При этом, как отметила вице-премьер, для окончательных выводов об ущербе потребуется до 1,5 лет. "Как и с точки зрения экологического ущерба, вместе с учеными сейчас коллеги работают и оценивают все факторы этого ущерба для сельхозотрасли. И потребуется, по оценкам экспертов, до 1,5 лет для того, чтобы окончательно прийти к выводу", - объяснила она.

В середине июня Абрамченко сообщила, что размер ущерба экономическим объектам и домам от разрушения Каховской ГЭС предварительно оценивается в 1,5 млрд рублей.

Утром 6 июня 2023 года Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров. В зоне подтопления находились 35 населенных пунктов и территорий. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, были смыты сельхозполя вдоль Днепра.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.