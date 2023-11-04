Гости павильона "Роснефти" на ВДНХ могут попробовать себя в нефтедобыче

Экспозиция рассказывает о становлении нефтяной отрасли страны и о самой компании "Роснефть"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Посетители павильона "Роснефть" на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве на ВДНХ смогут выбрать профессию в нефтяной отрасли и попробовать себя в качестве бурильщика на интерактивных стендах, передает корреспондент ТАСС.

В торжественной церемонии открытия павильона компании приняли участие статс-секретарь - заместитель министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко и вице-президент по кадровым и социальным вопросам НК "Роснефть" Наталия Минчева. "Компания "Роснефть" - технологический лидер отрасли, который задает темпы и ориентиры не только для многих компаний в энергетике, но и для других отраслей", - отметила Бондаренко.

Павильон "Роснефти" возведен по авторскому дизайн-проекту специально для международной выставки-форума "Россия". Экспозиция рассказывает о становлении нефтяной отрасли страны и о самой компании "Роснефть". Посетители экспозиции могут увидеть уникальные экспонаты, фильмы, фотографии, познакомиться с инновационными разработками компании, посетить мастер-классы, лекции и другие мероприятия. Для удобства гостей компания "Роснефть" подготовила аудиогиды, которые помогут сориентироваться среди площадок и экспонатов павильона.

О нефтедобыче

В пространстве, посвященном истории нефтедобычи России и роли компании "Роснефть" в становлении страны как лидера глобальной энергетики, посетители могут увидеть видео, сгенерированное нейросетями на основе исторических фото и документов, что создает иллюзию перемещения сквозь пространство и время. Интерактивные экраны с элементами управления в виде цепей и рычагов дают возможность почувствовать себя оператором инновационного оборудования, узнать о методах, применяемых при бурении нефтяных скважин на суше и морском шельфе.

Далее посетители попадают в пространство, посвященное флагманскому проекту "Восток ойл". Следующие по маршруту пространства - "Цвета нефти" и "Сделано из нефти". Посетитель сектора "Нефтепереработка" посредством графической и 3Д визуализации получают представление об объеме производимых "Роснефтью" нефтепродуктов. Продолжает экспозицию пространство, посвященное первой в России верфи тяжелого гражданского судостроения - ССК "Звезда".

Пройдя по тематическим пространствам, посетители экспозиции попадут в сектор "Наука и новые технологии". Интерактивная компьютерная визуализация рассказывает об инновационных разработках. Это и программные комплексы, и передовые нейросетевые решения, и робототехника. К примеру, посетитель сектора технологий увидит роботизированные комплексы для диагностики объектов нефтехимии, которые разработали и вывели на рынок специалисты "Роснефти".

В отдельном зале, который представляет собой сферу, транслируются научно-популярные фильмы об истории нефтедобычи, современных технологиях геологоразведки и нефтепереработки. В секторе "Социальные проекты компании. Профессии и образование" установлены информационные пилоны, позволяющие узнать о корпоративной системе непрерывного образования "Школа - вуз - предприятие". Также там можно пройти тесты по выбору профессии в отрасли. Кроме того, на экспозиции "Роснефти" предусмотрена "Игровая зона".

О выставке и павильоне

Окружают павильон "Роснефти" площадки с качелями и местами для отдыха. Здесь же установлены инсталляция с белыми медведями, фотозона, всесезонная горка с тюбингами, видеокуб и большие видеоэкраны. Для посетителей работают фудтраки. Также возле павильона установлены гоночные автомобили команды Lada Sport ROSNEFT.

В павильоне "Роснефти", помимо постоянно действующей экспозиции, планируется проведение тематических дней, дней регионов, в которых представлена компания, а также культурно-развлекательных мероприятий, лекций и викторин.

Экспозиция "Роснефти" открыта все дни работы выставки "Россия". Посещение - бесплатное.

О выставке-форуме

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

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