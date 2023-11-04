Секретарь Совбеза отметил вклад РФ в обеспечение других стран продовольствием

Стоимость оказанной помощи превысила $40 млрд, сообщил Николай Патрушев

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россия за 2022-2023 год не только полностью обеспечила свои потребности в продовольствии, но и оказала существенную помощь зарубежным странам в их обеспечении. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"За 2022-2023 сельскохозяйственный год Россия не только полностью обеспечила свои потребности в продовольствии, но и поставила рекорд по экспорту зерна - 60 млн тонн. Наша страна оказала существенную помощь зарубежным странам в обеспечении их продовольствием более чем на $40 млрд", - указал Патрушев. Секретарь Совбеза также отметил, что в этом году показатель "будет серьезно превышен".

По его словам, президент РФ Владимир Путин, как председатель Совбеза, "глубоко погружен в проблемы развития национальной экономики и уделяет им приоритетное внимание". Так, отметил Патрушев, к 2008 году в стране была решена задача удвоить внутренний валовый продукт, которую глава государства поставил в 2003 году, а промышленное производство к 2013 году выросло на 56.

Секретарь Совбеза также указал на то, что главой государства были приняты меры по сокращению чрезмерного государственного долга: "Госдолг погашался последовательно, сократившись в три раза, до 12%. Стал одним из самых низких в мире. Для справки, в мировой практике значение данного показателя ниже 30% свидетельствует о стабильной ситуации и низком уровне рисков для экономики государства".

Патрушев отметил, что за время работы Путина на посту президента были утверждены доктрины продовольственной и энергетической безопасности, принята Стратегия экономической безопасности. По словам секретаря Совбеза, их реализация "позволила не допустить критической зависимости жизненно важных сфер экономики России от неблагоприятных условий, значительно повысить устойчивость отечественной экономики к внешним шокам и санкционному давлению".