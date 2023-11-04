Набиуллина рассказала о разнице между цифровым рублем и биткойном

Использование криптовалют, в отличие от цифрового рубля, несет за собой риски, в том числе из-за отсутствия ответственности со стороны тех, кто выпускает такие цифровые валюты, заявила глава Банка России

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Использование криптовалют, в отличие от цифрового рубля, несет за собой риски, в том числе из-за отсутствия ответственности со стороны тех, кто выпускает такие цифровые валюты. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Нет, не похож", - сказала она, отвечая на вопрос участников марафона общества "Знание" о том, похож ли цифровой рубль на криптовалюты вроде биткойна и эфириума.

"Дело в том, что за цифровой рубль отвечает Центральный банк, как сейчас мы отвечаем за наличные рубли, за безналичные, чтобы они не обесценивались. А криптовалюта - за нее практически никто не отвечает, никому нельзя претензии высказать. Это тяжело даже назвать валютой", - пояснила она.

Глава ЦБ РФ также отметила, что регулятор обеспокоен рисками, связанными с криптовалютой. "Они (криптовалюты) очень волатильны. Вы знаете, сколько случаев было и мошенничества, и так далее. И реально нет эмитента этой валюты", - добавила Набиуллина.

Вместе с тем, по ее словам, цифровой рубль такой же технологичный и удобный для использования.

Ранее в интервью "Известиям" директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что количество операций с криптовалютой за девять месяцев 2023 года превысило 185 тыс., в прошлом году за аналогичный период их зафиксировано 60 тыс.

Вопрос криптовалюты в России

Легализация крипторынка в России обсуждается уже не первый год. Однако дискуссия приобрела новый виток после введения жестких антироссийских санкций в 2022 году, в том числе затрагивающих международные расчеты. Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, Минфин и ЦБ сошлись во мнении, что в текущих условиях без трансграничных расчетов в криптовалюте обойтись не получится. Позднее в Банке России подтвердили дискуссии, подчеркнув, что регулятор выступает против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри России.

Цифровой рубль

Банк России и группа банков 15 августа начали тестировать операции с цифровым рублем. На первом этапе будут тестироваться активные операции - открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях.

Как сообщали ранее в ЦБ, в тестировании будут участвовать порядка 600 физических и 30 юридических лиц в 11 городах России. Согласно планам Банка России, массовое внедрение цифрового рубля может начаться с 2025 года.

О выставке-форуме

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.