4 ноября, 10:01,
обновлено 4 ноября, 10:09
Международная выставка-форум "Россия"

Минэнерго сообщило, что предложение по единому росту НДПИ на газ еще обсуждается

Нужна консолидированная позиция, отметил глава ведомства Николай Шульгинов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Вопрос об уравнивании индексации НДПИ на газ для "Газпрома" и независимых производителей все еще обсуждается. Нужна консолидированная позиция, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

Читайте также
История всероссийских выставок

"Обсуждаем этот вопрос со всеми участниками. Нужна консолидированная позиция. Мы, Минфин и все участники должны найти совместное решение", - сказал он в кулуарах выставки-форума "Россия".

Ранее Минфин сообщал, что главный вопрос при обсуждении - кто и в каком объеме будет продавать газ промышленным потребителям, на которых будет распространяться индексация.

Издание "Коммерсантъ" сообщало о предложении "Роснефти" внести поправки, предполагающие одинаковое повышение НДПИ на газ для независимых производителей и "Газпрома" и отказ от повышения НДПИ для газа, который идет на нужды энергетики и ЖКХ.

О росте НДПИ

17 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, который повышает НДПИ на газ в России с 1 января 2024 года до конца 2026 года в связи с индексацией оптовых цен на газ. Дополнительное увеличение ставки предусмотрено в целях изъятия в пользу федерального бюджета дополнительных доходов, возникающих у налогоплательщиков в результате опережающей индексации оптовых цен на газ.

Оптовые цены на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) в 2024 году будут индексированы на 11,2%, а в 2025 году - на 8,2%. Кроме того, регулируемые цены на газ для промпотребителей проиндексируют еще на 10% уже с 1 декабря 2023 года.

Ставка НДПИ рассчитывается, в том числе, с использованием коэффициента Ккг, который характеризует изъятие дополнительной выручки компаний от индексации тарифов на газ на внутреннем рынке. При этом, согласно поправкам, если для собственника Единой системы газоснабжения ("Газпрома") коэффициент в первом полугодии 2024 года составит 303, а во втором - 454, то для независимых производителей - 555 и 706 соответственно, в первом полугодии 2025 года для "Газпрома" - 428, а для независимых - 779, во втором полугодии - 448 и 799, а с 2026 года - 464 и 863 соответственно.

О выставке-форуме

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС -- генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
РоссияШульгинов, Николай ГригорьевичМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация