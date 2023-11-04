Минэнерго сообщило, что предложение по единому росту НДПИ на газ еще обсуждается

Нужна консолидированная позиция, отметил глава ведомства Николай Шульгинов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Вопрос об уравнивании индексации НДПИ на газ для "Газпрома" и независимых производителей все еще обсуждается. Нужна консолидированная позиция, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

"Обсуждаем этот вопрос со всеми участниками. Нужна консолидированная позиция. Мы, Минфин и все участники должны найти совместное решение", - сказал он в кулуарах выставки-форума "Россия".

Ранее Минфин сообщал, что главный вопрос при обсуждении - кто и в каком объеме будет продавать газ промышленным потребителям, на которых будет распространяться индексация.

Издание "Коммерсантъ" сообщало о предложении "Роснефти" внести поправки, предполагающие одинаковое повышение НДПИ на газ для независимых производителей и "Газпрома" и отказ от повышения НДПИ для газа, который идет на нужды энергетики и ЖКХ.

О росте НДПИ

17 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, который повышает НДПИ на газ в России с 1 января 2024 года до конца 2026 года в связи с индексацией оптовых цен на газ. Дополнительное увеличение ставки предусмотрено в целях изъятия в пользу федерального бюджета дополнительных доходов, возникающих у налогоплательщиков в результате опережающей индексации оптовых цен на газ.

Оптовые цены на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) в 2024 году будут индексированы на 11,2%, а в 2025 году - на 8,2%. Кроме того, регулируемые цены на газ для промпотребителей проиндексируют еще на 10% уже с 1 декабря 2023 года.

Ставка НДПИ рассчитывается, в том числе, с использованием коэффициента Ккг, который характеризует изъятие дополнительной выручки компаний от индексации тарифов на газ на внутреннем рынке. При этом, согласно поправкам, если для собственника Единой системы газоснабжения ("Газпрома") коэффициент в первом полугодии 2024 года составит 303, а во втором - 454, то для независимых производителей - 555 и 706 соответственно, в первом полугодии 2025 года для "Газпрома" - 428, а для независимых - 779, во втором полугодии - 448 и 799, а с 2026 года - 464 и 863 соответственно.

О выставке-форуме

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС -- генеральное информационное агентство форума.