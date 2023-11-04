Правительство обсуждает повышение НПДИ на конденсат "Газпрома"

По словам главы Минэнерго Николая Шульгинова, решение должно устроить все стороны

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Правительство в настоящий момент обсуждает повышение НПДИ на газовый конденсат "Газпрома", решение должно устроить все стороны. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах международной выставки-форума "Россия".

"Нам нужно найти такое решение, чтобы оно устраивало всех. Находимся в процессе обсуждения", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном повышении НДПИ на газовый конденсат "Газпрома".

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который повышает НДПИ на газ в России с 1 января 2024 года до конца 2026 года в связи с индексацией оптовых цен на газ. Дополнительное увеличение ставки предусмотрено в целях изъятия в пользу федерального бюджета дополнительных доходов, возникающих у налогоплательщиков в результате опережающей индексации оптовых цен на газ.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.