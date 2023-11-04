4 ноября, 10:01,
обновлено 4 ноября, 10:14
Международная выставка-форум "Россия"

Шульгинов заявил, что Россия не рассматривает введение экспортных пошлин на СПГ

Как сообщил ранее глава Минфина Антон Силуанов, налоговые предложения в рамках нового бюджета, в частности, предусматривают повышение экспортных пошлин на трубопроводный газ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Вопрос о введении экспортных пошлин на сжиженный природный газ в настоящее время не рассматривается, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

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"В рамках увеличения дохода и в рамках изменения Налогового кодекса такая мера не рассматривается", - сказал он в кулуарах выставки-форума "Россия".

В сентябре глава Минфина Антон Силуанов говорил, что налоговые предложения в рамках нового бюджета предусматривают повышение экспортных пошлин на трубопроводный газ и изъятие дополнительных доходов у производителей СПГ. 

Теги:
РоссияШульгинов, Николай ГригорьевичМеждународная выставка-форум "Россия"
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