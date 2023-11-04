Шульгинов: окончательное решение по отмене экспортной пошлины на электроэнергию не принято

По словам главы Минэнерго, "пока работа идет с учетом того, что компания договорилась с контрагентами"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Окончательное решение по отмене экспортной пошлины на электроэнергию пока не принято, работа сейчас ведется с учетом договоренностей "Интер РАО" (оператора импорта - экспорта электроэнергии в России) с контрагентами о повышении цен на поставки. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов в кулуарах международной выставки-форума "Россия".

"Окончательное решение не принято. Пока работа идет с учетом того, что компания договорилась с контрагентами", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Интер РАО" (оператор импорта - экспорта электроэнергии в РФ) договорилась с Монголией и Китаем о повышении цен на поставки электроэнергии на размер пошлины. Официальный представитель компании Александра Панина отмечала, что рентабельность поставок компании не изменится, однако в бюджет РФ будет поступать на 7% больше средств от "Интер РАО" за счет повышенного платежа контрагента. Условия для потребителей Дальнего Востока также не поменяются.

Правительство России ввело гибкие экспортные пошлины на некоторые товары для защиты внутреннего рынка. Они начали действовать с 1 октября и привязаны к курсу рубля. Под действие пошлин подпадает и электроэнергия. Мера будет действовать до конца 2024 года. Размер пошлин варьируется от 0% до 10% для разных товаров. В основном пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты, а при 80 руб. за доллар и ниже она будет нулевой.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.