Чернышенко открыл павильон "Мир цифры" на форуме-выставке "Россия"

Вице-премьер ознакомился с экспозицией, где замминистра цифрового развития Бэлла Черкесова показала ретро-комнату, в которой можно посмотреть ламповый телевизор, включить песни на кассетном магнитофоне и послушать, как звучали голоса в дисковых телефонах

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко открыл павильон министерства цифрового развития РФ "Мир цифры" в рамках форума-выставки "Россия", сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"В павильоне у граждан нашей страны есть возможность увидеть, как выполняется одна из пяти целей национального развития, которую указал нам президент, цифровая трансформация", - сказал вице-премьер.

Он напомнил, что президент поручил достичь необходимого уровня технологического суверенитета и все новейшие технологии помогут России и дальше устремляться в будущее.

Чернышенко ознакомился с экспозицией, где замминистра цифрового развития Бэлла Черкесова показала ретро-комнату, в которой можно посмотреть ламповый телевизор, включить песни на кассетном магнитофоне и послушать, как звучали голоса в дисковых телефонах.

В свою очередь президент "Ростелекома" Михаил Осеевский показал вице-премьеру современную квартиру и как изменился быт с появлением новых технологий.

Кроме того, в рамках открытия выставки было произведено гашение почтовой художественной марки международной выставки-форума "Россия".

В свою очередь генеральный директор агентства ТАСС Андрей Кондрашов заметил, что международная выставка-форум "Россия" - уникальная площадка для демонстрации достижений нашей страны, являющаяся масштабной проекцией всей России, а также возможность показать всему миру, что Россия уверенно держит первенство в ключевых направлениях экономики, науки, культуры, спорта и других областях. "ТАСС как генеральное информационное агентство расскажет обо всех ключевых проектах и событиях выставки-форума. Ее посетители смогут увидеть, как менялась и меняется наша страна, как она создает перспективные проекты, решает глобальные проблемы, поддерживает талантливых людей и раскрывает потенциал каждого гражданина", - сказал он.

Кондрашов пригласил всех посетить мультимедийную зону ТАСС на площадке "Мир цифры", где можно увидить уменьшенную копию здания штаб-квартиры агентства на Тверском бульваре. "На ее фасаде расположены 15 окон-экранов с информационными продуктами ТАСС. В их числе актуальные видео с нашего сайта, подборки фотографий по разным темам и спецпроекты. На бегущей строке наверху здания в режиме реального времени можно будет прочитать новости, в том числе - с выставки-форума "Россия", - сказал генеральный директор.

Он добавил, что в павильоне координационного центра правительства России будет работать новостная студия, где журналисты ТАСС будут брать интервью у ключевых спикеров форума. Также ТАСС станет активным участником деловой и образовательной программ выставки, а эксперты агентства проведут мастер-классы и прочтут лекции по различным направлениям работы современных медиа, в том числе - об юридических аспектах работы СМИ.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.