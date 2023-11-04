4 ноября, 10:21

Минтрансе ЛНР заявил, что восстановление автодорог больше всего требуется северным районам

В республике запланировано отремонтировать 297,8 км автодорог

ЛУГАНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Северные районы Луганской Народной Республики, освобожденные в ходе специальной военной операции, больше всего нуждаются в ремонте автодорог, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса ЛНР.

"Больше всего в восстановлении нуждаются участки дорог на севере республики - в населенных пунктах, освобожденных в ходе специальной военной операции, в частности Троицкий район и поселок Белокуракино", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

Собеседник агентства отметил, что дороги в населенных пунктах, относящихся к Северодонецкой агломерации и значительно пострадавшие в ходе боев, также нуждаются в ремонте, однако "работать там небезопасно", поскольку "линия фронта близко".

Представитель регионального Минтранса уточнил, что всего на 2024 год в республике запланировано отремонтировать 297,8 км автодорог, при этом план восстановления не предусматривает строительства новых участков. 

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