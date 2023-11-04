Набиуллина заявила о "тектонических сдвигах" в финансовой системе

Глава ЦБ отметила, что банкам теперь необходимо быть не только финансово устойчивыми, но и технологичными

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Банкам теперь необходимо быть не только финансово устойчивыми, но и технологичными, заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия". Такой тренд глава регулятора назвала "тектоническом сдвигом" в финансовой системе.

"В финансовой системе происходят тектонические сдвиги, потому что сейчас становится важным для конкуренции не только финансовая устойчивость банков, финансовых институтов, но и то, насколько они высокотехнологичные, насколько они живут в цифровом мире", - сказала Набиуллина.

Регулятор, в свою очередь, помогает финансовым институтам становиться технологичнее, регулируя при этом риски, отметила она. "Мы наверное - одна из немногих стран, у которой есть все элементы национальной платежной инфраструктуры", - добавила глава ЦБ.

Набиуллина также отметила, что в финансовой системе активно внедряются технологии искусственного интеллекта. "Эта та технология, которую точно не затормозить. Она будет проникать во все сферы жизни", - сказала она, добавив, что и в самом регуляторе намечают направления, где искусственный интеллект может пригодиться.

Вместе с тем, сказала она, применение искусственного интеллекта в любой из сфер будет приводить "к некоторому высвобождению рутинных и даже не очень рутинных функций". "Но это значит, что люди будут сосредоточиваться на том, чтобы развивать себя в других сферах. Я в этом не вижу ничего страшного", - считает глава регулятора.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.