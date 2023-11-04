4 ноября, 10:48
Международная выставка-форум "Россия"

На форуме-выставке "Россия" можно заработать игровые цифровые рубли

Их дарят за прохождение квеста Банка России в павильоне № 71

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Банк России в рамках форума-выставки "Россия" на ВДНХ подготовил квест, за прохождение которого можно будет получить игровые цифровые рубли. Затем их можно будет обменять на сувениры, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

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"Кстати, у нас на выставке есть 14 точек, где можно выполнить интересное задание и получить игровые цифровые рубли, пока ненастоящие, и обменять их потом на сувениры. Поэтому кто захочет посмотреть, как могут в жизни выглядеть цифровые рубли, - пожалуйста, приходите", - сказала она.

Экспозиция Банка России находится в павильоне № 71 и называется "Умные финансы". Там можно узнать про эволюцию технологий и сервисов финансового рынка, а также увидеть, как мир финансов будет выглядеть через несколько лет. Кроме того, в своем павильоне Банк России обещает помочь выбрать профессию с помощью искусственного интеллекта, определить свой уровень финансовой грамотности, сформировать свой виртуальный инвестиционный портфель, а также собрать собственное банковское приложение.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаМеждународная выставка-форум "Россия"
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