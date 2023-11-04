Новак сообщил, что Россия в 2023 году произведет примерно 30 млн тонн СПГ

Как отметил вице-премьер, Россия ставит задачу занять долю в 20% в мировом производстве сжиженного природного газа

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россия ставит задачу занять долю в 20% в мировом производстве сжиженного природного газа (СПГ), в этом году произведет примерно 30 млн тонн СПГ, заявил вице-премьер Александр Новак.

"Мы планируем выйти к 2030 году на уровень производства СПГ порядка 100 млн тонн, а в этом году, для сравнения, это 30 млн тонн", - сказал он, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

По его словам, на сегодняшний день доля РФ в производстве СПГ в мире составляет примерно 8%. "Мы поставили задачу выйти на уровень примерно 20% от общего производства и потребления СПГ в мире",- сказал он.

По данным Росстата, производство СПГ в январе - сентябре 2023 года составило 23,6 млн тонн, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. В сентябре производство СПГ составило 2,7 млн тонн, что на 3,2% больше, чем в сентябре 2022 года, и на 24% выше, чем в августе 2023 года.

Россия в этом году сохранит объем экспорта СПГ на уровне прошлого года, заявлял ранее журналистам глава Минэнерго Николай Шульгинов.