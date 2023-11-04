Ростовская область планирует открыть регулярные речные перевозки в начале 2024 года

Развитием речного транспорта в регионе займется компания "Дон"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Водный пассажирский транспорт по реке Дон планируется запустить в Ростовской области в начале 2024 года. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Василий Голубев на площадке международной выставки-форума "Россия".

"У нас есть в планах, по крайне мере, технические пуски попробовать сделать в этом году. Если позволит погода, все получится", - сказал Голубев. Он подтвердил ТАСС намерение запустить регулярные речные перевозки в начале 2024 года.

Ранее власти региона сообщили о создании судоходной компании "Дон", которая займется развитием речного и морского сообщения в Ростовской области. Из областного бюджета была выделена субсидия в размере 334 млн рублей на покупку двух пассажирских судов "Валдай 45Р" вместимостью не менее 40 мест каждое, изготовленных в Нижегородском центральном конструкторском бюро по изготовлению судов на подводных крыльях им. Алексеева. В качестве судоходных маршрутов предлагались направления Ростов - Азов - Волгодонск, Ростов - Ейск - Анапа, Ростов - Керчь - Ялта.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все российские регионы. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.