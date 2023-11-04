В России не рассматривают введение новых ограничений на вывоз продовольствия

Как отметила вице-премьер Виктория Абрамченко, в настоящее время производители мяса птицы подтверждают прогноз о том, что к концу года ожидается прирост по производству мяса птицы на 3%

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российские власти не рассматривают вопрос о введении новых ограничений на вывоз продовольствия из страны. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в кулуарах международной выставки-форума "Россия".

"Нет. Только все, что было связано с мясом птицы", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы говорим о том, что нам нужен определенный объем, если говорить о мясе птицы. Из-за нескольких факторов в отдельные месяцы этого года мы фиксировали снижение производства. Для того, чтобы увеличить объем было принято решение об открытии новых предприятий Казахстана и Белоруссии - наших партнеров по ЕАЭС. И проведена дополнительная работа с производителями для того, чтобы нарастить объем", - добавила Абрамченко.

Она отметила, что в настоящее время производители мяса птицы подтверждают ранее данный прогноз о том, что к концу года ожидается прирост по производству мяса птицы на 3%. "Так что объема будет достаточно. Будет достаточно объема - будет соответственно влияние на стоимость", - сказала Абрамченко.

Минсельхоз России 1 ноября 2023 года предложил ввести в 2024 году беспошлинную квоту на ввоз в РФ ряда видов мяса курицы в объеме до 160 тыс. тонн. Также министерство предложило установить с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно временный запрет на вывоз отдельных видов мяса домашней птицы. Уточнялось, что эти ограничения не распространяются в том числе на продукцию, вывозимую в страны ЕАЭС. Кроме того, на аналогичный период предлагается ввести запрет на экспорт яиц, в том числе и на территорию ЕАЭС.

Позже Минсельхоз России также предложил установить временный запрет на вывоз твердой пшеницы с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно.

О выставке-форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.