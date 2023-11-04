В Роснедрах рассказали о работе зоны "Недра" в рамках выставки-форума "Россия"

Глава ведомства Евгений Петров сообщил, что подведомственные учреждения проведут несколько мастер-классов и семинаров для школьников и студентов, посетители смогут исследовать различные виды минералов и провести опыты

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Подведомственные учреждения Роснедр в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ проведут несколько мастер-классов и семинаров для школьников и студентов. Посетители смогут исследовать различные виды минералов и провести опыты, сообщил ТАСС руководитель Роснедр Евгений Петров.

Роснедра представили зону "Недра" в объединенном интерактивном выставочном пространстве "Природа".

Петров рассказал, что зона "Недра" будет больше ориентирована на детей, школьников и студентов первых курсов. "Здесь мы постарались показать, какие у нас достижения в части открытий месторождений, где они расположены, - сказал он. - И отдельный блок будет именно образовательный. Наши подведомственные учреждения будут проводить образовательные семинары, мастер-классы, где мы будем показывать, из чего состоит порода, например".

Так, 7 ноября специалисты Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ) покажут процесс работы с настоящими минералами и горными породами при помощи бинокуляра. Кроме того, гости мастер-классов смогут принять участие в специальной игре, разработанной специалистами ЦНИГРИ, и в других активностях. В этот же день, по словам Петрова, Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов расскажет о гранатах (группе минералов) и проведет опыты по магнитной и электромагнитной сепарации (выделении) гранатов.

На мастер-классе 16 ноября специалисты Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья им. Н.М. Федоровского расскажут, из чего состоят руды и предметы. Участники мероприятия, как отмечает глава Роснедр, смогут провести разные виды анализа вещества: рентгено-флуоресцентный лазерный атомно-эмиссионный, ртутометрический, а также смогут ознакомиться с портативными методами определения гамма-активности и магнитной восприимчивости горных пород.

О зоне "Недра"

Зона "Недра" представляет из себя имитацию разлома в земле с залегающими в нем минералами. В центре пространства располагается вагонетка с песком, где при помощи специального устройства, реагирующего на глубину и место раскопок, каждый желающий сможет погрузиться в недра земли и почувствовать себя исследователем минералов. Гости выставки также получат полную информацию о минералах: как используют в промышленности, глубина залегания, основные регионы добычи.

"В нашей зоне мы создали уникальное интерактивное пространство, которое будет интересно как детям, так и взрослым", - добавил Петров.

Глава Роснедр также подчеркнул, что концепция выставки-форума "Россия" сосредоточена вокруг демонстрации достижений страны, в том числе самых основных за последние 20 лет. Так, Роснедра в интерактивном формате представят информацию о крупнейших месторождениях полезных ископаемых. Гости выставки смогут прикоснуться к геологической карте и самостоятельно оцифровать ее через принтер. "Какую информацию получат в итоге? Название полезного ископаемого, уровень добычи в год, на сколько лет хватит запасов", - рассказал Петров.

Роснедра планируют в течение всех шести месяцев работы выставки привозить в зону "Недра" студентов геологических направлений и школьников, добавил он. "Очень впечатляющие знания у детей. Даже иногда сам задумываешься - а все ли ты знаешь про геологию?" - заключил глава Роснедр.

О выставке-форуме "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.