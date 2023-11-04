Порядка 1,7 тыс. предприятий создадут на Дальнем Востоке к 2030 году

Полпред президента Юрий Трутнев также отметил, что объем вложенных инвестиций должен составить 10,5 трлн рублей

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Около 1,7 тыс. новых предприятий и 230 рабочих мест будет создано к 2030 году на Дальнем Востоке. Об этом сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, выступая на марафоне общества "Знание. Первые" в рамках выставки-форума "Россия".

"До 2030 года объем вложенных в Дальний Восток инвестиций должен составить 10,5 трлн рублей, 7,8 трлн рублей уже обеспечены соглашениями. Мы создадим 1 700 новых предприятий, откроем 230 рабочих мест", - сказал он.

К концу следующего года должны быть открыты 954 предприятия. При этом к текущему году создано около 700.

"Главный вопрос для нас - можем ли мы развиваться быстрее? У нас никогда не возникает ощущения, что сделано уже все, потому что сделать еще нужно многое. Прежде всего, когда мы говорим об ускорении развития, мы должны вспомнить, что творцом развития экономики является человек. При этом в европейской части России на одном квадратном километре проживают 28 человек, в КНР - 122, на Дальнем Востоке - один", - сказал Трутнев.

Вице-премьер отметил переход от оттока населения к притоку. Особо ярко эта тенденция проявилась на Сахалине и в Якутии. "У нас начало увеличиваться количество молодежи от 20 до 24 лет. В этом году приехало в три раза больше студентов из других регионов России, чем в предыдущие", - сказал полпред.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвует 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. ТАСС выступает генеральным информационным агентством международной выставки-форума "Россия".