Корпорация АФК "Система" станет основным инвестором на территории ОЭЗ в Мордовии

ОЭЗ будет направлена на выпуск оптоволокна для импортозамещения в сфере телекоммуникаций, развитие химической и промышленной отрасли

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. АФК "Система" выступит основным инвестором особой экономической зоны (ОЭЗ) в Мордовии. Об этом сообщил ТАСС глава республики Артем Здунов в кулуарах международной выставки-форума "Россия".

"Там [в ОЭЗ] приоритет - радиоэлектронная промышленность. <…> Основной инвестор - АФК "Система", - сказал собеседник агентства.

В сентябре сообщалось, что власти Мордовии планируют направить 414 млн рублей на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Система", где разместится завод полного цикла по производству телекоммуникационного и технического оптического волокна. По информации с сайта правительства Мордовии, деятельность ОЭЗ будет направлена на выпуск оптоволокна для импортозамещения в сфере телекоммуникаций, развитие химической и промышленной отрасли, водородной энергетики, а также на производство сжиженного природного газа для развития сети заправок.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября, она продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций - всего 131 экспозиция. ТАСС выступает генеральным информационным агентством международной выставки-форума "Россия".