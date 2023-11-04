Китай вложил 820 млрд рублей инвестиций в предприятия на Дальнем Востоке

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев уточнил, что на долю КНР приходится порядка 7% инвестиций в округе

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Китай стал самым крупным зарубежным инвестором на Дальнем Востоке, направив на развитие российских предприятий порядка 820 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, выступая на марафоне общества "Знание. Первые" в рамках выставки-форума "Россия".

"Что касается Китая, то на его долю приходится порядка 7% инвестиций - 820 млрд рублей, вложенных в российский предприятия и 49 совместных проектов", - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что Китай является самым крупным зарубежным инвестором на Дальнем Востоке. Однако, если говорить в целом об источниках инвестиций в ДФО, то подавляющая часть - российские. "И мы считаем, это нормально", - добавил Трутнев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие Дальнего Востока - абсолютный приоритет России на весь ХХI век. По его словам, российские власти намерены развивать промышленность в данном регионе по самым разным направлениям.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвует 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций - всего 131 экспозиция. ТАСС выступает генеральным информационным агентством международной выставки-форума "Россия".