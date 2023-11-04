Новак выразил заинтересованность в покупке электромобиля

Вице-премьер заявил, что пару лет назад он об этом не задумывался

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия" сообщил, что заинтересован в приобретении электромобиля, хотя еще пару лет назад об этом не задумывался.

"Я еще не купил себе автомобиль электрический, но уже задумался об этом. Если еще год-два назад это не интересовало особо, то на сегодняшний день могу сказать, что мне тоже уже электрический автомобиль интересен, потому что появилась зарядная инфраструктура, она расширяется. Есть программа, которая реализуется правительством РФ по развитию зарядной инфраструктуры", - сказал он.

"Хочу сказать, что на сегодняшний день у нас около 2,5 тыс. зарядок по всей стране. Это, конечно, мало, но это цифра не учитывает зарядки, которые стоят в общественных местах", - добавил вице-премьер, отметив, что в России на ближайшие годы поставлена цель довести число зарядных станций для электротранспорта до 30 тыс.

Эффективность электромобилей продолжает увеличиваться, и их покупка уже становится интересной для потребителей, подчеркнул Новак. "Как только вы почувствуете конкурентность, вы все сами пересядете на электромобили", - сказал он.

По словам вице-премьера, доля автомобилей с электроприводом продолжит возрастать, но машины с двигателем внутреннего сгорания все равно останутся.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.