Чернышенко: выставку "Россия" невозможно посмотреть за один день из-за ее масштабов

Как отметил вице-премьер, это не просто выставка, здесь проводятся более 500 экскурсий и более 300 семинаров

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Международный форум-выставку "Россия" практически невозможно посмотреть за один день, из-за масштабов события лучше посетить ее в несколько подходов. Об этом в интервью ТАСС на площадке заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Я думаю, что не надо пытаться посмотреть выставку за один день. Это практически невозможно. Я думаю, что нужно спланировать несколько посещений, разбить их на сферы интересов. Дело в том, что здесь павильоны всех органов исполнительной власти, государственных корпораций, всех субъектов нашей Федерации. И, конечно, очень много важной, интересной информации", - посоветовал Чернышенко.

Он добавил, что это не просто выставка, здесь проводятся и экскурсии - их более 500, и семинары - более 300. Они позволяют не только ознакомиться с достижениями страны за последнее время, но и узнать о планах, о стремлениях России в будущее.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.