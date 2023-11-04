Бывшие заводы Volkswagen, Peugeot и Volvo возобновят работу в Калужской области

Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что задача властей региона - возобновить работу производств, а в 2024 году наращивать темпы и выводить на полную мощность

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Калужской области намерены запустить после простоя три крупнейших автопроизводства в регионе. Для всех предприятий определен вектор развития, первые автокомплекты прибудут на бывший Volkswagen в декабре 2023 года, а бывший завод Volvo задействует весь производственный цикл для выпуска машин, сообщил ТАСС губернатор Владислав Шапша на полях выставки "Россия".

"Для всех [Volkswagen, Peugeot и Citroen , и Volvo] определен вектор развития. Бывший Volvo начинает свою работу в коллективе, в этом году первые автомобили будут выпущены. Мы выйдем на серьезные производственные мощности, будет использован весь цикл, который сейчас организован, включая сборку, производство, а также штамповку, окраску деталей. По Volkswagen мы ведем переговоры, у нас есть ряд технологических партнеров, мы определяем, с кем из них нам продолжить эту работу, <…> первые автомобили будут собраны, первые машинокомплекты прибудут в начале декабря, и уже сборка начнется", - сказал Шапша, добавив, что это касается и Peugeot.

Он подчеркнул, что задача властей региона - возобновить работу производств, в следующем году наращивать темпы и выводить на полную мощность. Завод ПСМА Рус (совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi, Калуга) производит локальные бренды, также производит пробные партии и отрабатывает технологии, идет локализация предприятия. "Для них у нас тоже есть договоренность о возобновлении массового производства", - уточнил Шапша.

А августе 2022 года Минэкономразвития Калужской области сообщило, что в простой ушли 19 автозаводов. В простое из-за введенных против России санкций находилось порядка 5,4 тыс. работников автомобильной промышленности, предприятия выполняли обязанности перед сотрудниками. Представители компании "Авилон" - руководство автозавода, ранее принадлежавшего Volkswagen, сообщали о продлении простоя до 30 ноября 2023 года, при этом они в августе провели ярмарку вакансий, где присутствовали также автопроизводители группы ГАЗ, HAVAL, КАМАЗ. В октябре 2023 Шапша объявил, что новым собственником Volvo становится группа компаний "Промышленные инвестиции", грузовики "Урал" начнут выпускать на бывшем заводе Volvo в Калуге уже в этом году.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. ТАСС выступает генеральным информационным агентством международной выставки-форума "Россия".