Новак поручил подготовить поправки, запрещающие продажу на АЗС только премиального топлива

По словам вице-премьера РФ, высокие цены наблюдаются на заправках, где для покупки доступно только такое топливо

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил подготовить поправки, которые запрещают продажу на АЗС только премиального дизельного топлива. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах международной выставки-форума "Россия".

По его словам, высокие цены наблюдаются на АЗС, где для покупки доступно только премиальное топливо.

"Поэтому я поручил, чтобы подготовили изменения в нормативную базу, устанавливающие требования на заправке продавать премиальное топливо только при наличии стандартного, чтобы у человека был выбор", - сказал Новак.

Ранее сообщалось, что некоторые заправки держат цены на дизельное топливо на уровне значительно выше среднего по России, поскольку продают только брендированное топливо. Новак отмечал, что такой ситуации быть не должно, и потребителю необходимо обеспечивать выбор - покупать дорогое брендированное топливо или базовое по более низким ценам.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.