Эксперт заявила, что на выставке "Россия" можно узнать об экономике всех регионов

Это важно для людей, которые планируют переехать или сменить род деятельности, считает генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Павильоны регионов на выставке-форуме "Россия" расскажут о местных особенностях экономики, что важно для людей, которые планируют переехать или сменить род деятельности. Об этом сказала в интервью ТАСС генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина на полях выставки-форума "Россия".

"На выставке можно посетить павильоны, где можно с ними познакомиться, совершить мини-путешествие. Узнать об экономике региона, потому что кто-то, возможно, задумывается о переезде, смене рода деятельности, там полноценно можно получить представление о всех 89 регионах нашей страны", - сказала Малявина на полях выставки-форума "Россия".

Также будут проводиться дни регионов, где каждый субъект покажет культурно-развлекательную программу. Работает улица с ресторанами и кафе, где можно попробовать национальные кухни от всей страны.

Она отметила и павильоны, представленные бизнес-партнерами, такими как Сбер, "Роснефть", "Яндекс" и VK, а также семиэтажный павильон Росатома. Павильон "Атом" на ВДНХ рассказывает о ядерной отрасли, он представляет из себя семиэтажную конструкцию, четыре этажа которой находятся под землей. Здесь можно узнать о развитии мирного атома, увидеть, что из себя представляет ядерная бомба, и даже после тематической экскурсии перекусить в "атомном" кафе, рассказала Малявина.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. ТАСС выступает генеральным информационным агентством международной выставки-форума "Россия".