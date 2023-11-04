"Россети" стали генеральным партнером экспозиции Минэнерго на выставке "Россия"

Экспозиция расскажет об уникальности и потенциале ТЭК

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Группа "Россети" стала генеральным партнером экспозиции ТЭК, организованной Минэнерго РФ в рамках Международной выставки-форума "Россия". Об этом говорится в сообщении компании.

"Россети" отмечают, что экспозиция Минэнерго расскажет об уникальности и потенциале ТЭК. Ее основным элементом станет зал "Энергетическая держава", где на мультимедийной карте будут представлены ключевые достижения. "В том числе это крупнейшие проекты группы "Россети" - от строительства сетевой инфраструктуры для расширения Восточного полигона железных дорог до электроснабжения Сочинской Олимпиады", - говорится в сообщении.

Кроме того, посетители выставки смогут побывать на VR-экскурсии по одному из крупных энергообъектов - подстанции сверхвысокого напряжения 500 кВ "Алания", а также узнать об экологических инициативах и познакомиться с инновационными технологиями, которые сейчас внедряют "Россети".

Глава компании Андрей Рюмин, слова которого приводятся в сообщении, подчеркнул, что за последние два десятилетия энергетика России претерпела кардинальные позитивные изменение. В том числе, отметил он, реализованы значимые инфраструктурные проекты, благодаря которым удалось вывести на новый уровень системную надежность и качество электроснабжения, обеспечить полную энергетическую безопасность страны. "Масштабы сетевого строительства и модернизации во многих случаях оказались беспрецедентными для российской и мировой практики, - сказал Рюмин. - Важно, что в последнее время вся работа полностью базируется на решениях отечественных ученых, инженеров, производителей. Уверен, что посетителям выставки-форума "Россия" будет интересно познакомиться с достигнутыми результатами и оценить перспективы развития нашей отрасли".

"Россети" также подчеркивают, что выставка по замыслу и масштабам не имеет аналогов в стране: в мероприятии участвуют все субъекты РФ, федеральные ведомства, крупнейшие корпорации, ведущие общественные организации. "Выставка будет работать на ВДНХ 161 день - до 12 апреля 2024 года. По прогнозам, ее посетят более 12 млн человек", - указывается в сообщении.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.