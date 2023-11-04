Новак прокомментировал заявление главы ЕК о новых санкциях против России

Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Еврокомиссия в скором времени представит 12-й пакет санкций Евросоюза против России с новыми запретами на импорт и экспорт и ужесточением потолка цен на нефть

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) научился развиваться даже в условиях санкционных ограничений стран Запада и делает это уже с 2014 года. Так вице-премьер России Александр Новак прокомментировал ТАСС заявление главы ЕК о новых санкциях против РФ, которые включают в себя новые меры против российского экспорта энергоресурсов.

"Посмотрим. Мы живем в условиях санкций с 2014 года, продолжаем развиваться, вот все что я могу сказать", - сказал он и отметил, что пока еще рано говорить о влиянии новых ограничений на российский ТЭК, так как нужно точнее понять, какие именно меры будут приняты.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия в скором времени представит 12-й пакет санкций Евросоюза против России с новыми запретами на импорт и экспорт и ужесточением потолка цен на нефть.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России планирует ввести торговые ограничения, суммарный объем которых оценивается в $5,3 млрд. По данным его источников, новые предложенные рестрикции затронут экспорт сварочного оборудования, химическую продукцию и другие технологии, которые могут быть использованы в военных целях. В сообществе также рассматривают возможность запретить выдачу лицензий на программное обеспечение и импорт некоторых обработанных металлов, алюминиевой и строительной продукции, товаров транспортного назначения и алмазов.

Как ожидается, в новый санкционный список ЕС также внесут более 100 физических и 40 юридических лиц

ЕС хочет убедить европейские компании добавить в контракты с третьими странами положения о запрете экспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях, отмечают источники агентства. Предметом обсуждения также стал вопрос запрета на возвращение российских активов, хранящихся в сообществе, и ограничение деятельности российских граждан в чувствительных секторах.

Вопрос ценового потолка на российскую нефть также включен в повестку стран - членов сообщества и их партнеров. Как отмечается, стороны изучают варианты более эффективного соблюдения этой меры. В частности, предлагается повысить прозрачность формирования цен на нефть и ограничить операции с подсанкционными судами.

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