Силуанов заявил, что проблема госдолга США заключается в бесконтрольной эмиссии

США все еще исходят из того, что доллар - надежная валюта, отметил министр финансов РФ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Государственный долг США большой из-за бесконтрольной эмиссии, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, отметив, что США все еще исходят из того, что доллар - надежная валюта.

"Долг США действительно большой, но проблема заключается в том, что они сами печатают эти деньги, их покупают, покупают облигации Соединенных Штатов Америки, поскольку все еще живут в парадигме, что доллар - надежная и устойчивая валюта", - сказал Силуанов на Международной выставке-форуме "Россия".

"Но если печатать очень много, <...> в конечном счете идет инфляция в тех же самых Соединенных Штатах. Не может быть устойчивой валюты при бесконтрольной эмиссии, поэтому долг большой", - добавил министр.

По словам Силуанова, это "отвлекает" расходы бюджета, в том числе на обслуживание долга. Ставки растут, денег становится меньше для текущих задач и нужд государства, отметил он. "Долги душат возможности бюджета и экономическое развитие", - резюмировал Силуанов.

По информации Минфина США в начале октября, государственный долг страны меньше чем за месяц вырос более чем на $500 млрд, до $33,5 трлн. В январе был превышен законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга США.

Президент США Джо Байден подписал 3 июня одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга. Теперь лимит будет достигнут 2 января 2025 года. Инициативу, которая, по словам главы государства, позволила предотвратить экономический кризис и крах США, 1 июня одобрил Сенат. 31 мая это сделала Палата представителей. Достигнутое соглашение предусматривает, что в новом финансовом году, который начался в стране с 1 октября, $886 млрд будет выделено на оборону, $121 млрд - на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд - на другие необоронные программы.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.