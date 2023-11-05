В Шанхае открылась импортная выставка CIIE с участием свыше 60 компаний из РФ

Церемония открытия прошла в Национальном выставочном конгресс-центре

ШАНХАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Шестая Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) начала в воскресенье свою работу с участием компаний и различных организаций из 154 стран и регионов мира. Церемония открытия состоялась в Национальном выставочном конгресс-центре.

Выставка впервые за последние три года проходит без антиковидных ограничений, но приняты усиленные меры безопасности. Все подъезды к выставочному комплексу заблокированы полицией, проезд в зону проведения CIIE возможен только по спецпропускам. Освещающих работу выставки журналистов привозят к месту ее проведения на специальных автобусах, которые отходят от нескольких гостиниц.

Выставка 2023 года по своим масштабам вернулась к доковидным показателям. Участие в ней принимают более 3,4 тыс. компаний. Ожидается, что ее посетят порядка 394 тыс. профессиональных покупателей.

Свои национальные экспозиции развернут 69 стран. Из них 11 впервые примут участие в офлайн-формате. Почетными гостями CIIE станут такие страны, как Вьетнам, Гондурас, Казахстан, Сербия и ЮАР.

Как сообщил на днях на регулярном брифинге представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, выставку в Шанхае в этом году посетят, в частности, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, премьер Казахстана Алихан Смаилов, глава правительства Кубы Мануэль Марреро, а также премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Продукция, а также различные услуги на CIIE традиционно представляются в шести основных разделах. В их числе продукты питания и сельскохозяйственная продукция, автомобили, умная промышленность и информационные технологии, потребительские товары, медицинское оборудование и товары для здоровья, торговля и услуги.

Участие России

В этом году при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ) промышленный потенциал РФ будет широко представлен на CIIE, а само участие страны будет в два раза масштабнее по некоторым позициям, чем в 2022 году.

"Каждый раз мы ставим планку для себя все выше. В этом году размер нашей делегации "Сделано в России" будет больше в два раза, чем в прошлом. Также в два раза увеличится сама экспозиция. И если в прошлом году наши компании провели в ходе выставки более 250 встреч с потенциалом в 1,6 млрд рублей, то в этом году планируем уже более 500 таргетированных встреч", - сообщила ранее, отвечая на вопрос ТАСС, генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Как уточнили в пресс-службе РЭЦ, в этом году свою продукцию в масштабной национальной экспозиции под брендом Made in Russia представят 66 российских компаний из 30 регионов. Этот показатель более чем вдвое превышает число участников от России в прошлом году.

Общая площадь российской экспозиции составит 1,7 тыс. кв. м. Компании из РФ разместят продукцию и представят свои услуги в шести тематических павильонах. Среди них, в частности, продукты питания и сельскохозяйственная продукция, потребительские товары и сувенирные изделия, косметика и бытовая химия, медицина и здравоохранение, технологии и IT, а также услуги.

Работающие в АПК компании, уточнили в РЭЦ, представят китайским партнерам кондитерские изделия и шоколад, масло, алкогольные и безалкогольные напитки известных марок и другие продукты питания. Отечественные производители познакомят гостей выставки с российской косметикой, БАДами, медицинской продукцией и бытовой химией, а также покажут сувенирные изделия из дерева, янтаря и бивня мамонта и многое другое.

"Посетители выставки также увидят высокотехнологичные решения для промышленности и оценят российское программное обеспечение. Также на CIIE приедут экспортеры услуг - логистические компании и туроператоры", - рассказали в пресс-службе.

СIIE в 2022 году

Согласно данным организаторов, в общей сложности на CIIE в 2022 году были заключены соглашения на сумму $73,52 млрд, что на 3,9% превысило показатель 2021 года. На пятой CIIE было представлено 145 стран и регионов мира, а число компаний, которые продемонстрировали свою продукцию и услуги, составило порядка 2,8 тыс.

Проведение CIIE - часть масштабной программы правительства Китая, взявшего курс на трансформацию нынешней экономической модели развития страны. На этом пути власти пытаются сместить акцент с экспортно-ориентированной модели в сторону более сбалансированной практики ведения международной торговли, которая предполагает большую открытость Китая и увеличение объемов импорта.

О планах Китая провести выставку импортных товаров объявил в мае 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин на саммите "Один пояс - один путь" в Пекине. Первая из них состоялась в ноябре 2018 года в Шанхае. Правительство страны придает огромное значение этому мероприятию, которое призвано продемонстрировать готовность Китая продолжать курс на дальнейшее продвижение открытости внешнему миру.